Economisch total loss. Dat is mijn 17 jaar oude Renault Clio begin april dit jaar. We rijden bij vv Foreholte vandaan, mijn broer en ik, na weer een vermakelijke bollenstreekderby op het laagste niveau. Linksaf slaan we de Leidsevaart op, tussen een sliert stilstaande auto’s door. Te laat zie ik de motor die ons tegemoet komt, de file inhalend over ons deel van de rijbaan. De bestuurder wijkt nog uit, de klap valt mee. De schade is materieel.

